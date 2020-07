Von Peter Knick

Die Boxwelt blickt am kommenden Samstag nach Magdeburg. Dort findet auf der Seebühne im Elbauenpark nach langer Coronapause wieder ein Profikampf statt. Die Schwergewichtler Agit Kabayel und Evgenios Lazaridis kämpfen um die WBA-Continental-Meisterschaft. Aber es ist auch ein Duell der Sekundanten. Kommt doch bei Kabayel der Lauterer Enno Werle als Cutman zum Einsatz und bei Lazaridis der Schopper Frank Kiy, der den schlaggewaltigen Griechen vorbereitete.

Bei dem Duell handelt es sich um einen bedeutenden Titelkampf, der internationales Interesse auf sich zieht und auch in die Vereinigten Staaten übertragen wird. Gewinnt Lazaridis, wäre das für den Griechen ein Karrieresprung und für dessen 54 Jahre alten Trainer ein Sieg über seinen Lehrmeister Enno Werle.

Kabayel gilt als Favorit

Der ehemalige Europameister Kabayel, der seinen Titel Ende 2019 freiwillig niederlegte, geht als Favorit in dieses Ringgefecht. Für Lazaridis gehe es am Samstag in Magdeburg „um alles“, unterstreicht Kiy die Bedeutung dieses auf zehn Runden angesetzten Open-Air-Kampfes, zu dem 1000 Zuschauer zugelassen sein sollen.

Wer die beiden Sekundanten und natürlich auch die Boxer in Aktion sehen will, kann dies am Samstag (18. Juli) ab 22.35 Uhr, da überträgt der MDR die SES-Boxgala live im Fernsehen.