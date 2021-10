Die SWK Stadtwerke Kaiserslautern führen am Samstag, 9. Oktober, eine Druckprüfung an der neuen Erdgasleitung durch. Dabei kann es vorübergehend zu einem lauten Zischgeräusch kommen.

Am Samstag sollen zwischen neun und zehn Uhr Arbeiten am modernisierten Heizkraftwerk stattfinden, wie die SWK mitteilen. Dabei werde an der neuen Erdgasleitung eine Druckprüfung mit Stickstoff durchgeführt. Dazu sei ein Druckablass erforderlich, der für fünf bis zehn Minuten zu einem lauten Zischgeräusch führen könne.

„Eine solche Druckprüfung ist zwingend erforderlich, um die Dichtigkeit unserer neuen Erdgasleitung sicherzustellen. Das dabei entstehende Geräusch ist keineswegs ein Grund zur Sorge. Wir versuchen die Lärmbelästigung so gering wie möglich zu halten und bitten alle Anwohner um Verständnis“, sagt Rainer Nauerz, Mitglied des Vorstandes der SWK.

Die Modernisierung des Heizkraftwerkes sei eines der größten und zukunftsweisenden Projekte der SWK. Die Anlage werde voraussichtlich im Juli 2022 in Betrieb genommen.