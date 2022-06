Unter dem Motto „Paris – Petersburg“ findet am Sonntag, 12. Juni, 11 Uhr, im Emmerich-Smola-Saal des SWR-Studios Kaiserslautern das dritte Ensemblekonzert der Deutschen Radio Philharmonie statt. Auf dem Programm stehen Klaviertrios von Dmitrij Schostakowitsch, George Enescu und Maurice Ravel.

Schostakowitsch komponiert sein erstes Klaviertrio mit 17 Jahren während des Studiums am Petersburger Konservatorium. Der Rumäne George Enescu schreibt sein erstes Klaviertrio als Teenager, als Student und Kommilitone Ravels in Paris. Maurice Ravels Klaviertrio wurde nach der Uraufführung 1915 zu einem Klassiker der französischen modernen Musik. Es konzertieren Ermir Abeshi (Violine), Teodor Rusu (Violoncello) und Hwanhee Yoo (Klavier) und Gabi Szarvas moderiert. Karten können per E-Mail an cordula.von_keitz@swr.de oder telefonisch unter 0631 3622839551 reserviert werden. Tickets gibt es auch an der Tageskasse. Der Eintritt für die „Freunde der DRP“ und Studenten von Kaiserslauterer Hochschulen ist frei.