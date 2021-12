„Ist es in Ordnung, seinem Kind mit dem Nikolaus zu drohen?“ Die Frage beantwortet Matthias Rohs, Professor für Pädagogik und Erwachsenenbildung an der Technischen Universität in Kaiserslautern:

Da der Nikolaus im Gegensatz zu seinem Helfer Knecht Ruprecht eine positive Figur ist, kann zunächst nicht mit dem Erscheinen des Nikolaus gedroht werden, sondern nur damit, dass er nicht kommt und es dann keine Geschenke gibt.

Aus pädagogischer Perspektive ist eine Drohung Ausdruck einer Machtausübung: In diesem Fall wird eine fiktive Autoritätsperson – nämlich der Nikolaus – als Strafinstanz herangezogen. Diese Handlung verweist zum einen darauf, dass die drohenden Eltern oder Verwandten sich autoritär überhöhen wollen. Gleichzeitig zeigt es auch, dass sie sich selbst zu schwach für die Durchsetzung ihrer Erziehungsziele fühlen.

Drohungen sind dabei grundsätzlich kein geeignetes Erziehungsmittel, da sich dadurch entsprechende Verhaltensmuster festsetzen und Kinder nur noch auf Drohungen reagieren.

Zudem handelt es sich beim Nikolaus schließlich um einen Heiligen, der als friedfertiger und mildtätiger Gabenbringer gutes Verhalten belohnt. In diesem Sinne ist es nicht in Ordnung, mit dem Nikolaus zu drohen, vielmehr wirft ein solches Verhalten ein schlechtes Licht auf die Eltern. Wenn das der Nikolaus wüsste ...

