Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Trauerweiden am Kennedy-Platz geben aus Sicht von Birgit Schäfer kein schönes Bild ab. Die Stadt sagt, dass im Jahr 2020 an den Bäumen gearbeitet wurde, um ihre Lebensdauer zu verlängern, und dass die Bäume womöglich noch einige Jahre durchhalten werden. In der vergangenen Woche gab es aber einen Brand an den Bäumen.

Zufälle gibt’s: Am vergangenen Mittwoch wollte RHEINPFALZ-Fotograf Reiner Voß ein Foto von den Trauerweiden am Kennedy-Platz machen. Am RHEINPFALZ-Lesertelefon hatte sich