Die Kaiserslauterer Filiale der Drogermiemarktkette Müller ist von der Eisenbahnstraße ins Gewerbegebiet West umgezogen. Am Donnerstag wurde am neuen Standort zum ersten Mal geöffnet. Wie das Unternehmen zur Neueröffnung mitteilte, umfasst der neue Standort in der Merkurstraße 51 rund 1300 Quadratmeter. Angeboten werden neben Drogerieartikeln verschiedene Naturprodukte, Schreibwaren, Spielwaren und Strümpfe. 21 Mitarbeiter arbeiten in der neuen Filiale. Filialleiterin Silke Wittmer: „Mein Team und ich freuen uns auf neue wie alte Kunden und Kundinnen am neuen Standort in Kaiserslautern.“

Die Müller Holding GmbH & Co. KG ist europaweit in sieben Ländern mit fast 900 Filialen vertreten. In dem Unternehmen sind nach eigenen Angaben aktuell rund 35.000 Mitarbeiter und rund 990 Auszubildende beschäftigt. Insgesamt führe Müller rund 190.000 Artikel in den Bereichen Parfümerie, Drogerie, Schreibwaren, Spielwaren, Haushalt & Ambiente, Multimedia, Naturkosmetik, Bio-Nahrung, Handarbeit und Strümpfe.