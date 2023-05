Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Konsument, Kurier und Kronzeuge – das ist die Kurzfassung der Drogenkarriere eines Anfang 30-Jährigen, der am Dienstag vor der ersten Strafkammer des Landgerichts in Zweibrücken „auspackte“. In Begleitung eines Zeugenbeistands nannte er nicht nur „Ross und Reiter“, sondern gab auch über Details von Lieferungen und Verkäufen der Drogen bereitwillig Auskunft.

Die Große Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken verhandelt seit Ende April gegen neun mutmaßliche Bandenmitglieder (zwischen 23 und 35 Jahre alt) aus Kaiserslautern,