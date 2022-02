Vor dem Kaiserslauterer Schöffengericht mussten sich am Dienstag zwei junge Männer, der eine 30, der andere 25 Jahre alt, wegen Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. Der Jüngere von beiden soll am 5. Februar 2021 in seiner Kaiserslauterer Wohnung für den älteren Angeklagten 1500 Gramm Amphetamin und 1860 Ecstasy-Tabletten zum späteren Verkauf „gebunkert“ haben.

Das Rauschgift soll insgesamt etwa das 19-fache einer sogenannten nicht geringen Menge ausgemacht haben. Der Ältere soll zum selben Zeitpunkt 14,9 Gramm Marihuana und 14,2 Gramm Haschisch in seiner eigenen Kaiserslauterer Wohnung aufbewahrt haben. Er soll sich dadurch des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, in Tateinheit mit unerlaubtem Betäubungsmittelbesitz, der Jüngere des unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes und der Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge schuldig gemacht haben.

Bei polizeilichen Durchsuchungen waren die Drogen in den Wohnungen der beiden Angeklagten gefunden worden. Eine Zeugin, die in der Hauptverhandlung von ihrem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch machte, hatte der Polizei einen Hinweis gegeben. Konfrontiert mit dem Tatvorwurf legte der Jüngere ein Geständnis ab. Er habe das Rauschgift für eine andere Person, deren Namen er aber nicht nennen wolle, für 350 Euro aufbewahrt, räumte er ein. Seinen „Lohn“ habe er zum Zeitpunkt der polizeilichen Durchsuchung seiner Wohnung, am 5. Februar 2021 aber noch nicht erhalten gehabt, beteuerte er. Ein von den Beamten neben dem Rauschgift gefundener Bargeldbetrag von 950 Euro stehe nicht im Zusammenhang mit Rauschgiftgeschäften.

Der ältere Angeklagte räumte lediglich den Besitz des bei ihm gefundenen Marihuanas und Haschischs ein. Diese Drogen seien ausschließlich für den Eigenkonsum bestimmt gewesen. Den weitergehenden Vorwurf bestritt er und machte auf Anraten seines Verteidigers von seinem Schweigerecht Gebrauch.

Bundeskriminalamt wertet Daten aus

Ein Beamter des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden, der mit der Auswertung des bei dem 25-Jährigen sichergestellten Mobiltelefons beauftragt worden war, bekundete, dass sich daraus keine Hinweise auf ein Handeltreiben mit Betäubungsmitteln durch den 25-Jährigen ergeben hätten. Beide Angeklagte hätten aber geraume Zeit vor der Tat miteinander in Chatkontakt gestanden, wobei er aus dem Gesprächsverlauf geschlossen habe, dass der 25- Jährige dem 30-jährigen Angeklagten, dem er Geld geschuldet habe, untergeordnet gewesen sei. Hinweise auf den konkreten Tatvorwurf hätten sich daraus aber nicht ergeben.

Da die weiteren Zeugenaussagen keinen Beweis dafür erbrachten, dass der 25-Jährige das Rauschgift zum Abverkauf für den 30-Jährigen „gebunkert“ hat, blieben die Aussagen der Angeklagten unwiderlegt. Das Schöffengericht verurteilte den 30-Jährigen deshalb lediglich wegen Besitzes von 14,9 Gramm Marihuana und 14,2 Gramm Haschisch zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je zehn Euro. Der Oberstaatsanwalt hatte insoweit eine zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe von sechs Monaten beantragt.

Den 25- Jährigen erachtete das Gericht wegen des Anklagevorwurfs für schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, deren Vollstreckung es zur Bewährung aussetzte. Der Oberstaatsanwalt hatte wegen der Tat eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.