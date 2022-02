Drei junge Männer 30, 31 und 33 Jahre alt, mussten sich am Mittwoch vor einer Großen Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern verantworten. Ihnen warf die Staatsanwaltschaft vor, in der Zeit vom 24. November bis zum 7. Dezember 2020 in Kaiserslautern gemeinsam mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben, wobei der 31- Jährige, ohne Wissen der beiden anderen, mit einem Schlagring bewaffnet gewesen sein soll.

Am 19. November 2020 soll der 31-jährige Angeklagte ein Treffen mit einem Mann vereinbart haben, der als Vertrauensperson für das Polizeipräsidium Westpfalz gearbeitet haben soll. Daraufhin sollen sich die beiden Männer am 24. November 2020 auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in Kaiserslautern getroffen haben. Hier soll der 31-Jährige der Vertrauensperson ein Kilogramm Amphetamin zum Verkaufspreis von 3750 Euro angeboten haben. Die Vertrauensperson soll das Angebot akzeptiert haben. Der 31-Jährige habe daraufhin die beiden mit ihm befreundeten Mitangeklagten kontaktiert. Der 30-Jährige soll dabei in Aussicht gestellt haben, die Drogen besorgen zu können, wollte aber im Hintergrund bleiben. Stattdessen habe der 33-Jährige das Rauschgift zum Übergabezeitpunkt transportieren sollen, während der 31-Jährige die Verhandlungen habe führen sollen. Ferner sei vereinbart worden, den Gewinn nach Abwicklung des Geschäfts aufzuteilen. Am 7. Dezember sollte der Plan der Angeklagten auf einem Parkplatz in der Kaiserslauterer Innenstadt in die Tat umgesetzt werden.

Fast 800 Gramm Drogen im Rucksack

Dabei habe der 33-Jährige einen Rucksack mit 795 Gramm feuchtem Amphetamin bei sich gehabt. Dieses habe der 30-jährige Angeklagte zuvor aus seinem Vorrat aus seiner Kaiserslauterer Wohnung geholt, wo sich noch weitere 551,2 Gramm des Rauschgifts zum späteren Verkauf befunden hätten. Der 31-Jährige und der 33-jährige Angeklagte hätten sich anschließend zu dem Parkplatz eines Möbelhauses im westlichen Stadtgebiet begeben, wo der Rucksack mit dem Rauschgift übergeben worden sei. Dabei habe der 31-Jährige einen Schlagring bei sich gehabt. Direkt nach Abwicklung des Geschäfts sei dann der Zugriff durch Einsatzkräfte der Polizei erfolgt.

Konfrontiert mit dem Anklagevorwurf, zeigten sich alle drei Angeklagte in der Hauptverhandlung geständig. Der 30-Jährige merkte an, er sei eigentlich schon aus der Rauschgiftszene ausgestiegen gewesen, habe dann aber für das Geschäft noch einmal alte Kontakte reaktiviert. Der 31-Jährige betonte, der Anstoß zu dem Geschäft sei nicht von ihm, sondern von dem Mann, der sich später als V-Mann der Polizei herausgestellt habe, ausgegangen. Jener habe sogar nach zehn Kilogramm Amphetamin gefragt. Und den Schlagring habe er „aus Sicherheitsgründen“ bei sich getragen, weil er nicht gewusst habe, wer ihn am Übergabeort des Rauschgifts erwarte. Der 33-Jährige ließ sich schließlich ein, er habe nicht gewusst, was sich in dem ihm übergebenen Beutel befinde. Er sei davon ausgegangen, dass es sich dabei um einen Stoff zum Rauchen handeln würde.

Alle Angeklagten haben auch selbst Drogen konsumiert

Zu ihren persönlichen Verhältnissen befragt, gaben alle drei Angeklagten an, keine Berufsausbildung erlangt und, soweit sie überhaupt einer Beschäftigung nachgegangen seien, nur Hilfstätigkeiten ausgeübt zu haben. Sie seien verschuldet und lebten von Hartz IV. Alle drei sind oder waren Drogenkonsumenten und wollten sich einer Drogentherapie unterziehen.

Mit dem Urteil der Großen Strafkammer kamen die Angeklagten noch einmal glimpflich davon. Wegen bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen, in einem minderschweren Fall, wurde der 31-Jährige zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten herangezogen. Die gleiche Strafe erhielt der 30- Jährige wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen, während der 33-Jährige wegen Beihilfe unter Einbeziehung zweier Geldstrafen aus früheren Verurteilungen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt wurde.

Maßgeblich für die Strafaussetzungen zur Bewährung war nach der mündlichen Urteilsbegründung des Vorsitzenden, dass die Angeklagten – obwohl jeweils vorbestraft – in der Vergangenheit noch keine Freiheitsstrafen hätten verbüßen müssen. Das Urteil wurde unmittelbar rechtskräftig. Das Gericht erteilte den Angeklagten jeweils Arbeitsauflagen und wies sie, soweit noch nicht geschehen, an sich um einen Therapieplatz zu bemühen.