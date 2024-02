Am Sonntagmorgen, gegen 4.30 Uhr wurde die Polizei über verdächtige Personen auf einem Baugerüst in der Erbsengasse informiert. Die Beamten stellten vor Ort zwar niemand auf dem Baugerüst fest, sahen jedoch zwei Männer, die in unmittelbarer Umgebung standen. Bei einer Kontrolle des Duos fanden die Einsatzkräfte bei einem der Männer Betäubungsmittel. Das Marihuana und das Amphetamin wurden sichergestellt und ein Strafverfahren gegen 31-Jährigen eingeleitet.