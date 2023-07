Am Wochenende hatte es die Polizei in Kaiserslautern mit besonders vielen Fahrern zu tun, die offensichtlich nicht mehr verkehrstüchtig waren. So wurden am Freitag und Samstag mehrere berauschte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen.

Am Freitagmorgen wurde durch Beamte des „Altstadtreviers“ ein E-Scooter-Fahrer im Hilgardring angehalten. Bei ihm wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, ein Test reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen. Auf den Mann kommt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ein weiterer berauschter E-Scooter-Fahrer ging der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Spittelstraße „ins Netz“. Hier bemerkten die Beamten während der Kontrolle Alkoholgeruch und drogentypische Auffälligkeiten. Ein Atemtest bescheinigte dem 28-Jährigen 1,28 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei die Fahrtüchtigkeit mehrerer Verkehrsteilnehmer überprüft. Die Bilanz: Drei Fahrer (zweimal E-Scooter, einmal Auto) hatten deutlich zu viel getrunken und mussten jeweils eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und es wurden Strafverfahren eingeleitet.