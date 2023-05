Eine Große Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern verurteilte vergangene Woche einen 59-Jährigen unter anderem wegen unerlaubter Einfuhr und gewerbsmäßigen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in jeweils nicht geringen Mengen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Außerdem zog das Gericht einen Geldbetrag in Höhe von 2500 Euro ein.

Der Angeklagte war umfassend geständig, im Zeitraum von Dezember 2020 bis Februar 2022 in Kaiserslautern, Mainz-Bingen, im Donnersbergkreis und anderenorts mit Cannabis sowie rauschgifthaltigen E-Zigaretten gedealt zu haben. Damit habe er seinen Lebensunterhalt bestritten. So habe er Haschisch im Bereich von zuletzt 15 Kilogramm zu hohen fünfstelligen Verkaufspreisen und 1000 E- Zigaretten (Stückpreis 85 Euro) angeboten. Zu einer Auslieferung dieser sehr großen Mengen sei es aber nicht mehr gekommen. Außerdem räumte er ein, Kokaingeschäfte im Kilogrammbereich vermittelt zu haben.

Dabei ahnte er nicht, dass er an verdeckt arbeitende Ermittler des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamts geraten war, zu denen er einen fortlaufenden vertraulichen Kontakt unterhielt. An sie verkaufte er immer wieder größere Mengen Drogen und versprach ihnen die Lieferung immer umfangreicherer Mengen, zu deren Beschaffung er offensichtlich auch in der Lage war. Teilweise beschaffte er selbst eine größere Menge an rauschgifthaltigen E-Zigaretten, die er aus dem Ausland einführte.

Polizeibeamte bestätigen das Geständnis

Das Geständnis des Angeklagten, der sich bei Angaben zu seinen persönlichen Verhältnissen aus Gründen des Selbstschutzes bedeckt hielt, wurde durch die Aussagen zweier Polizeibeamter, darunter des Beamten, der die verdeckt arbeitenden Ermittler geführt hatte, bestätigt und abgerundet. Sie bekräftigten auch, dass der Angeklagte durch seine Aussage ihnen gegenüber zwei Hintermänner ans Messer geliefert habe. Der Angeklagte stellte durch seinen Verteidiger in Aussicht, dass er auch weiterhin mit der Polizei zusammenarbeiten wolle.

Der Umstand, dass er an der Aufklärung der Taten weit über seinen eigenen Beitrag hinaus mitgewirkt hatte, brachte ihm bei der Strafzumessung entscheidende Pluspunkte ein, wie der Vorsitzende in seiner mündlichen Urteilsbegründung am vergangenen Mittwoch erläuterte. Allerdings habe die Kammer dennoch in keinem einzigen der angeklagten sieben Taten von einem minderschweren Fall ausgehen können, wie es der Verteidiger gefordert hatte. Der Angeklagte könne aber in Anbetracht dessen, dass er in das Zeugenschutzprogramm aufgenommen wurde, mit einem günstigen Verlauf der Strafvollstreckung rechnen. Der Verteidiger hatte darauf hingewiesen, dass der Angeklagte, wegen seines Aussageverhaltens in den Pistolenlauf eines Beteiligten geschaut habe und dies auch weiterhin befürchten müsse. Auch im Gefängnis sei er nicht sicher. Nicht zuletzt deshalb sei eine bewährungsfähige Strafe angezeigt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Weder der Angeklagte noch die Staatsanwältin, die eine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und vier Monaten gefordert hatte, verzichteten auf Rechtsmittel.