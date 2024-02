Am Mittwoch, 7. Februar, meldete sich ein 25-Jähriger gegen 4 Uhr bei der Polizei, weil er sich Sorgen um seine Freundin mache. Der Video-Call sei abrupt unterbrochen worden und er habe eine Art Würgen gehört.

Die eingesetzte Streife traf vor dem Anwesen der Frau den Anrufer an. Nachdem die 25-Jährige weder auf das Klingeln, Klopfen und Anrufen reagierte, wurde die Wohnungstür geöffnet, weil davon auszugehen war, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befand. Nach der Notfalltüröffnung fanden die Einsatzkräfte die Frau in einem Delirium vor. Neben ihr lag ein Joint. In der Küche wurde zudem ein brauner Brocken Haschisch aufgefunden. Weitere Drogen konnten im Kühlschrank in einem Tütchen sichergestellt werden. Ein vierjähriges Kleinkind befand sich ebenfalls in der Wohnung. Die Ermittlungen laufen, das Jugendamt ist eingeschaltet.