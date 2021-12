Das Coronavirus-Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist ab Dienstag wieder im großen Zelt hinter der Sporthalle der Technischen Universität Kaiserslautern (TU). Das Testzentrum war noch bis Montag im Bau 46 der TU.

Die hohe Nachfrage nach Coronaschnelltests bewog zum Handeln. „Wir wollen Menschenansammlungen vermeiden“, so der Kreisgeschäftsführer des DRK Kaiserslautern, Marco Woltermann. Vorteil für die Kunden: Sie können mit dem Bus kommen oder mit dem Auto am Testzentrum parken, lassen sich testen und können schnell wieder gehen.

Die Test können über die Internetseite drk-kl-uni.probatix.de online gebucht werden. Per E-Mail kommt die Terminbestätigung samt QR-Code. Mit dem QR-Code auf dem Handy oder als Ausdruck und dem Personalausweis geht’s dann zum Empfang im Testzelt, so der Leiter des Testzentrums, Patrick Forsch. Dadurch entfalle die Wartezeit. Nach dem Nasenabstrich in einer der Kabinen wird etwa 20 Minuten später das Ergebnis per E-Mail zugestellt. Wer möchte, könne vor Ort im Wartebereich auf das Ergebnis warten und sich einen zweisprachigen Ausdruck mit dem Testergebnis aushändigen lassen.

Das Vorbeikommen ohne vorherige Onlinebuchung sei laut Forsch zwar möglich, dann müsse man aber eventuelle Wartezeiten einplanen. Für die Menschen, die keinen Internetzugang haben, besteht die Möglichkeit der telefonischen Anmeldung über das DRK-Kundencenter unter der Telefonnummer 0631 800930.

1000 Testungen pro Tag geplant, 1500 machbar

Getestet werden können nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder. Mit dem Schnelltest lassen sich auch die aktuellen Coronavirusvarianten wie Delta und Omikron nachweisen. PCR-Test werden allerdings keine gemacht. An normalen Wochentagen ist das Testzentrum von 7 bis 13 und von 14 bis 19 Uhr geöffnet, samstags von 9 bis 15 Uhr. An Heiligabend ist von 7 bis 13 und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Am Samstag, 25., und am Sonntag, 26., ist von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Auch an Silvester kann man sich von 7 bis 13 und von 14 bis 16 Uhr testen lassen.

Geplant sind um die 1000 Testungen pro Tag, so Woltermann. Je nach Bedarf und Entwicklung könnten die Kapazitäten nach oben gefahren werden. „Bis zu 1500 sind jederzeit möglich.“ Geplant ist, die Testungen mindestens bis Ende März anzubieten.