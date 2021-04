Der DRK-Kreisverband Kaiserslautern-Stadt hat aufgrund der Schnelltest-Strategie des Bundes derzeit viel zu tun. Er führt nicht nur in den eigenen Räumlichkeiten, sondern auch mit mobilen Teams Tests durch und schult Firmenmitarbeiter, damit diese selbst Tests bei Kollegen vornehmen können.

„Rund 100 bis 130 Schnelltests machen wir derzeit pro Tag vor Ort“, informiert DRK-Geschäftsführer Marco Woltermann, „hinzu kommen noch jene in den Betrieben.“ Denn auf Anfrage schickt das DRK, das größtenteils hauptamtliche und zudem etliche ehrenamtliche Helfer im Einsatz hat, Mitarbeiter in Firmen, um dort die Belegschaft zu testen. „Dies wird vermutlich noch zunehmen“, vermutet Woltermann, auch in Hinblick auf die diskutierte mögliche Testpflicht von Betrieben. Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage habe das DRK inzwischen ein Anmeldesystem eingeführt für die Tests, „um lange Wartezeiten und Ansammlungen zu verhindern“. Damit möglichst viele Menschen getestet werden, bildet das DRK auch Menschen aus, die dann als Multiplikatoren in ihren Unternehmen die Belegschaft testen. „Die nächsten sechs Kurse mit jeweils zehn Teilnehmern in den kommenden Tagen sind ausgebucht“, sagt der DRK-Geschäftsführer. Ein Vormittagskurs umfasse rund vier Stunden. Die Kosten dafür bekomme das DRK– ebenso wie alle Teststellen für die durchgeführten Tests – erstattet. Auch vor der Präsenz-Bauausschusssitzung am Montag ist das DRK kurzfristig mit vier Personen ins Rathaus gekommen, um Mitglieder zu testen. Am Samstagmittag kam die Anfrage der Stadt, „innerhalb von Stunden ist das organisiert“, sagt Woltermann. Darüber, dass Testeinrichtungen Schüler, deren Eigentest positiv ausgefallen ist, nochmals per zertifiziertem Schnelltest untersuchen müssen, ist das DRK – wie das Zentrum in der Alten Eintracht – laut ihm nicht informiert worden.