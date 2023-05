Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Große Aufregung am Mittwoch in der Augustastraße. Am Mittag hatten Bauarbeiter damit begonnen, Sandsteinelemente am alten DRK-Gebäude auszubauen. Wenig später bestätigte die DRK-Verwaltungschefin, dass in den nächsten Tagen die Bagger rollen werden. Die Empörung ist groß.

„Ich verstehe nicht, warum man nicht noch warten konnte!“ Ursula Düll, CDU-Stadtratsmitglied, steht fassungslos vor dem DRK-Gebäude, an dem Bauarbeiter