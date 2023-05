Wie der DRK-Kreisverband Kaiserslautern-Stadt mitgeteilt hat, wird in dieser Woche das sogenannte halbe Haus, ein Teil der DRK-Kolonne, in der Augustastraße abgerissen. Dem hatte der Stadtrat unter Einhaltung von Auflagen am 14. Februar 2022 zugestimmt. Professor Matthias Schirren, der an der Technischen Universität Kaiserslautern das Lehrgebiet Geschichte und Theorie der Architektur leitete, hat nun die Arbeit eines von der Stadt eingesetzten Arbeitskreises kritisiert.

Dem in der RHEINPFALZ erweckten Eindruck, es gebe einen funktionierenden Arbeitskreis, in dem auch die mögliche Rettung von Restbeständen der Gebäude an der Augustastraße thematisiert würde, widerspricht er. „Ich bin Mitglied des Arbeitskreises. Er hat seit August 2021 ganze drei (!) Mal getagt. Seine Mitgliedschaft ist breit gestreut und durch eine gezielt intransparente Informationspolitik der Arbeitskreisleitung desorientiert. Eine Abstimmung des Arbeitsprogrammes gab und gibt es nicht. Das Rote Kreuz selbst beteiligt sich nicht wirklich und hält mit seinen Planungen innerhalb des Arbeitskreises hinterm Berg“, schreibt Schirren.

Laut Schirren hat der Landesverband Rheinland-Pfalz des Bund Deutscher Architekten zur Finissage der Ausstellung „Sorge um den Bestand. Zehn Strategien für die Architektur“ in der Koblenzer Citykirche ein „Abrissquartett“ vorgestellt. In ihm erlange die Kaiserslauterer Rotkreuzkolonne nun Spielkartenberühmtheit für einen guten Zweck. Das Quartett soll nach dem Willen seiner Erfinder auf Potential und Gefährdung historischer Bausubstanz in Rheinland-Pfalz aufmerksam machen. „Durch Klimawandel und drohende -katastrophe“ erfahre historische Bausubstanz neue Relevanz und aktuelle Wertschätzung.

Die Rotkreuzkolonne werde im Quartett als „Teilabriss“ kategorisiert. Das werde man bald ändern müssen, sollte nicht im letzten Moment umgesteuert werden. „Der ohne – noch nicht einmal informeller – Beteiligung des Arbeitskreises beschlossene weitere Abriss in der Augustastraße muss allerdings skeptisch stimmen“, schreibt Schirren. Die vom Stadtparlament noch einmal verlängerte Veränderungssperre über dem Gelände sei die letzte Chance, das gesamtgesellschaftlich mehr als angezeigte Umsteuern der unseligen Abrisspolitik vergangener Jahre endlich anzugehen. „Hier sind die Verantwortlichen bei Kommune und Rotem Kreuz aber auch die Stadtgesellschaft insgesamt neu gefordert“, so Schirren.