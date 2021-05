Die Kaiserslauterer misten gerade aus wie die Weltmeister. Überall in der Stadt quellen die Container über. DRK-Geschäftsführer Marco Prinz appelliert an die Bevölkerung, bis Mitte Juni die Sachen zu Hause zwischenzulagern. Er erklärt auch, warum das Geschäft mit den ausrangierten Klamotten für das Deutsche Rote Kreuz so wichtig ist.

„Normalerweise sammeln wir 20 Tonnen Altkleider im Monat ein, derzeit sind es 30 Tonnen“, sagt Marco Prinz. Die getragenen Teile werden auf dem Betriebsgelände in der Augustastraße in einem großen Lkw-Ladungsträger gesammelt und dann von einem großen Alttextil-Verwerter mit Sitz in Bautzen abgeholt. Der sortiere die Teile von Hand und verkaufe sie weiter, so Prinz. Nach seinen Angaben geht die Ware nach Japan, in die Dritte Welt, teilweise auch an Second-Hand-Shops. „Wir verdienen damit 20.000 Euro im Jahr“, erläutert Prinz. Das Geld werde dringend benötigt, vor allem für karitative Zwecke, beispielsweise auch, um das Jugend-Rot-Kreuz oder den eigenen Katastrophenschutz zu unterstützen.

Prinz erläutert, das DRK in Kaiserslautern sammele die Kleiderspenden anders als andere mit eigenen Leuten und mit einem eigenen Fahrzeug ein. „Aber wir schaffen das nicht mehr.“ Zudem sei der Markt für Altkleider durch die Corona-Krise am Boden, weil Angebot und Nachfrage nicht mehr stimmen, könne gerade kein Geld mehr damit verdient werden. Das DRK bleibe dann quasi auf der Ware sitzen.

Sind die Behälter voll, werfen die Leute Tüten und Säcke nebendran

Prinz hat das Gefühl, dass aufgrund der Corona-Krise in den Haushalten ausgemistet wird, wie lange nicht mehr. „Da muss anscheinend alles raus“, sagt er. Seit zwei bis drei Wochen gehe das jetzt so. Obwohl die Container schon viel öfter geleert werden, seien sie ruckzuck wieder voll. Besonders ärgerlich: „Auch wenn die Sammelbehälter, die 1,7 Kubikmeter fassen, überfüllt sind, werfen die Leute Tüten und Säcke mit alten Klamotten einfach daneben auf den Bürgersteig. Das sollte unbedingt unterlassen werden“, erklärt Prinz. Oftmals würden die Spendensäcke dann sogar von Bedürftigen durchwühlt, regne es, liegt das ganze nasse Zeug in der Gegend herum.

Das DRK ist der größte Altkleidersammler in der Stadt. „Wir verfügen über 60 Container, zehn Container stehen im Hof des DRK in der Augustastraße.“ Gearbeitet wird längst auch mit moderner Technik. An fünf Sammelbehältern wird die Füllmenge elektronisch angezeigt, geleert wird normalerweise überall nur einmal die Woche ...

Wer wirklich gut erhaltene Kleidung dringend loswerden will, kann sie laut Prinz im DRK-Store in der Rummelstraße abgeben. „Es muss aber alles gewaschen und gebügelt sein“, betont er.