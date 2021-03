Der Stadtrat ist zwar mehrheitlich dafür, den Abriss des DRK-Gebäudes in der Augustastraße vorläufig zu stoppen, damit die Sachlage noch einmal geprüft werden kann. Doch dies konnte er in der gestrigen Sitzung lediglich als Wunsch äußern. Eine weiterreichende Abstimmung, die einen tatsächlichen Abrissstopp erwirkt hätte, kam in der Sitzung nicht zustande, da die nötige Mehrheit dafür fehlte.

Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) hatte in der langen Diskussion die Gremiumsmitglieder darüber informiert, dass sie „ein scharfes Schwert“ in der Hand hätten: Der Stadtrat könne einen Aufstellungsbeschluss über das Areal legen und einen neuen Bebauungsplan aufstellen. Kimmel appellierte jedoch an das Gremium, dieses Mittel nicht einzusetzen, da Schadensersatzforderungen im „niedrigen siebenstelligen Bereich“ auf die Stadt zukommen könnten. Voraussetzung für eine Abstimmung darüber war jedoch eine Zweidrittelmehrheit – jene wurde letztlich knapp verfehlt.

Um den Abriss auszusetzen, habe die Stadtverwaltung selbst keine rechtliche Handhabe, da es sich nicht um eine kommunale Selbstverwaltungsangelegenheit handele, hatte Kimmel zuvor erläutert. Sie zeigte sich aber kompromissbereit, mit Gesprächen etwas zu bewirken. So beschloss der Stadtrat auf Antrag der CDU, dass die Stadtverwaltung nochmals mit Roswitha Kaiser von der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) Kontakt aufnehmen und jene um eine Prüfung bitten möge, ob das Gebäude nicht doch erhaltenswürdig ist. Außerdem soll die Stadt die Innovative Wohnbaugesellschaft (IWG) bitten, den Abriss vorerst nicht fortzuführen. In der nächsten Sitzung wird das Thema noch einmal beraten werden.