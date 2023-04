Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Abriss des Rotkreuz-Gebäudes in der Augustastraße schlägt Wellen. Durch den Hinweis auf die Rolle des Bauwerks im Holocaust hat ein weiterer Aspekt Eingang in die Debatte gefunden. Zum Auftakt des ersten Pogroms in Kaiserslautern hatten die Nazis nach der „Reichskristallnacht“ 1938 die jüdischen Opfer ins DRK-Kolonnenhaus gesperrt.

Wie überall im Deutschen Reich, brannten in der Nacht zum 10. November 1938 auch in der Pfalz die Synagogen. Jüdische Bürger wurden drangsaliert, verprügelt und getötet,