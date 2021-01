Der DRK-Kreisverband Kaiserslautern-Stadt bietet ab sofort Corona-Schnelltests in der Barbarossastraße 27 an. Wie die Vorstandschaft mitteilt, können sich dort auch Personen ohne Symptome testen lassen. Eine Voranmeldung sowie eine Überweisung durch den Hausarzt sind nicht notwendig. Nach DRK-Angaben sind Tests für Mitarbeiter in Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen Betreuungseinrichtungen im Berechtigungsfall möglich. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus testen lassen möchten, können dies für 39 Euro pro Test tun. Auch Privatpersonen sind in der DRK-Teststation willkommen. Sie müssen für einen Schnelltest ebenfalls 39 Euro bezahlen. Die Ergebnisse werden direkt vor Ort mitgeteilt. Fragen zur Testung beantwortet das Team des Deutschen Roten Kreuzes telefonisch unter 0631/800930.