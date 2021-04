Nur fünf deutsche Städte dürfen sich mit dem Beinamen Barbarossastadt schmücken. Zwei davon sind am Samstag beim Saisonauftakt der Dritten Bundesliga Mitte im direkten Vergleich aufeinander getroffen. In einem hart umkämpften Spiel behält der TuS Dansenberg beim TV Gelnhausen mit 23:22 (11:12) knapp die Oberhand.

Die rund 240 Zuschauer in der Großsporthalle bekamen ein Spiel auf Augenhöhe zu sehen, in dem sich zwischen der 15. und 50. Minute keine der beiden abwehrstarken Mannschaften auch nur ansatzweise abzusetzen vermochte. Die Hausherren zeigten sich vom 4:1-Blitzstart der Schwarz-Weißen unbeeindruckt und kamen Mitte der ersten Hälfte zum Ausgleich (6:6/16.). Dass auf beiden Seiten mit harten Bandagen gekämpft wurde, verriet ein Blick auf die zahlreichen Zeitstrafen, die es bereits im ersten Durchgang hagelte. Bis zum Seitenwechsel hatten die Schiedsrichter acht Strafen ausgesprochen und vier Siebenmeter verhängt.

Kampfbetontes Spiel

„Es war zu erwarten, dass das Spiel sehr kampfbetont sein würde, dennoch war es mit Sicherheit nicht überhart. Nach einer so langen Pause ist es für alle Mannschaften schwierig, spielerisch zu glänzen. Es wird mit Sicherheit dauern, bis alle ihren Rhythmus finden. Wir haben den Kampf sehr gut angenommen, und auch die Laufbereitschaft hat gestimmt“, so Dansenbergs Coach Steffen Ecker.

Geschlossene Mannschaftsleistung

Die Befürchtung, dass das Spiel nach der Roten Karte gegen Dansenbergs Jan Claussen kurz nach dem Seitenwechsel hätte kippen können, teilte der Trainer nicht. Der Verlust des Torjägers konnte dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung erfolgreich kompensiert werden, auch weil Nachwuchsspieler Marco Holstein seine Sache mehr als ordentlich machte. Am Ende standen drei Treffer für ihn zu Buche. Besser trafen nur Claussen (5) und Julius Rose (4).

Ein Sonderlob verdiente sich Henning Huber. „Er hat nach seiner Einwechslung überragend gehalten“, betonte Ecker. Stammtorhüter Kevin Klier hatte das Parkett in der 40. Minute auf eigenen Wunsch hin verlassen. Der 20-jährige Huber ließ bis zum Ende der Partie nur noch fünf Treffer zu, wobei die letzten beiden Tore der Heimmannschaft der Kategorie Ergebniskosmetik zuzuordnen waren. Dansenberg behielt in der entscheidenden Phase die Nerven und schlug im Stile einer Spitzenmannschaft eiskalt zu. Mit einem 3:0-Lauf zum 23:20 (58.) entschieden die Gäste das Spiel für sich, der Anschlusstreffer der Hessen fiel mit der Schlusssirene.

Verantwortung übernommen

„Es war wichtig, dass wir sehr gut in die Partie hineingekommen und nicht gleich einem Rückstand hinterhergelaufen sind. Robin Egelhof und Julius Rose haben in der entscheidenden Phase die Verantwortung übernommen, vielleicht hat bei Gelnhausen am Schluss die letzte Konzentration gefehlt“, mutmaßte Ecker ob der kräftezehrenden Spielweise der jungen Truppe aus Hessen.

Im ersten Heimspiel der Saison bekommt es der TuS am Samstag (19.30 Uhr) mit Zweitligaabsteiger HSG Krefeld zu tun. Stand heute dürfen bis zu 120 Zuschauer der Partie beiwohnen. Ob es ein kleines Kontingent an Tagestickets geben wird, steht noch nicht fest.

So spielten sie

TuS Dansenberg: Klier/Huber (Tor), Claussen (5), Rose (4), Egelhof, Schwenzer, Holstein (je 3), Serwinski, Bösing (je 2), Kiefer (1), Megalooikonomou, Röller, Dettinger – Spielfilm: 1:4 (8.), 3:6 (13.), 6:6 (16.), 9:9 (24.), 12:11 (30.), 16:16 (39.), 20:20 (50.), 20:23 (58.), 22:23 (60.) – Zeitstrafen: 4/6 – Rote Karte: Claussen (36.) – Siebenmeter: 2/4 – 1/3 - Beste Spieler: Huber, Claussen - Mocken – Zuschauer: 237 – Schiedsrichter: Bittner/Cassemann