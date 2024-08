„Groß, bunt und hilfsbereit“ – so beschreibt die Cosplayerin Hiobsbotschaft die Community, die sich zum Cosplay-Tag am Samstag im Japanischen Garten in Kaiserslautern getroffen hat. Das moderne Japan hielt Einzug im idyllischen Garten, was Fans und zufällige Besucher begeisterte.

„Unvergessliche Momente“ wünschte die Beigeordnete Anja Pfeiffer