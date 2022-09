Geballte Information zu allen Themen, die ältere Menschen betreffen, verspricht die Seniorenmesse in Kaiserslautern: 70 Organisationen stellen sich vor, vom Freizeitangebot bis zur Hilfsorganisation. Bei einer Podiumsdiskussion stehen die Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl 2023 Rede und Antwort.

Dass der Seniorenbeirat als Veranstalter die Messe ehrenamtlich organisiert, gebe vielen Organisationen die Möglichkeit, sich zu präsentieren, aus der Anonymität herauszukommen und Interesse zur Mitarbeit zu wecken, beschreibt Markus Lambrecht, Messekoordinator des Seniorenbeirats. Für die beiden Messetage am Freitag und Samstag, 16. und 17. September, sei die Nachfrage mit zuletzt bereits 70 Interessenten für einen Stand enorm. Jeder wolle gerne in der Fruchthalle dabei sein, wieder Kontakt haben – nach zwei Jahren Corona-Pause. Außer bekannten Teilnehmern erwarteten die Besucher auch neue, wie das Theodor-Zink-Museum und die Stadtbibliothek. Die Stadtwerke und der neue City-Manager haben sich laut Lambrecht ebenso angekündigt wie Klimaschutz- und Bewegungsmanager.

Diskussionsrunde und Vorträge auf der Bühne

Mit der Messe wollten die Organisatoren wieder alle Menschen ansprechen, die mitten im Leben stünden und Lust hätten, über den Tellerrand zu schauen, so die Stadt. Kaiserslautern und die Region habe älteren Menschen unheimlich viel zu bieten. Die Bandbreite an Hilfs- und Unterstützungsangeboten sei ebenso riesig wie die der Freizeitangebote. Die Messe wird am Freitag um 10.30 Uhr mit der offiziellen Begrüßung durch den Schirmherrn Klaus Weichel und Grußworten von Vertretern der Politik aus Bund und Land eröffnet.

Das Bühnenprogramm und die Fachvorträge an beiden Tagen warten auch in diesem Jahr wieder auf viele interessierte Zuhörer. Zum Abschluss des ersten Tages steht um 18 Uhr eine Podiumsdiskussion mit den Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum Oberbürgermeister im kommenden Jahr an. Die Moderation übernehmen Mitglieder des Seniorenbeirates und RHEINPFALZ-Redaktionsleiter Christian Clemens, alle Kandidatinnen und Kandidaten haben ihre Teilnahme zugesagt. Bei einer weiteren Podiumsdiskussion auf der großen Bühne der Fruchthalle moderiert Stefan Schmitt vom Seniorenbeirat das Thema „Pflegefall? Und was nun?“.

Rahmenprogramm mit Tanzgruppen

An beiden Tagen besteht die Möglichkeit, Vorträge zu Themen wie Medizin, Wohnen und Recht zu besuchen. Auch der Übergang in den Ruhestand und „Persönlichkeit im Miteinander“ werden dabei thematisiert. Die Mitmach-Aktion „Aktiv-Punkt“ bietet den Besuchern erstmals eine einfache Möglichkeit, zu anderen Besuchern mit gleichen Interessen Kontakte zu knüpfen. Am Messestand 9 – in der Nähe des Empfangs im Erdgeschoss – ist dazu näheres zu erfahren.

Ein musikalisches Rahmenprogramm mit Tanzgruppen, Chören und einem musikalischen Kabarett ergänzt an beiden Tagen das vielseitige Angebot der Seniorenmesse.

Info

Das vollständige Programm finden Interessierte in dem 64 Seiten starken Programmheft „Aktiv in Lautern“, das an vielen Stellen in der Stadt erhältlich ist (unter anderem bei der Tourist Information neben der Fruchthalle), sowie im Internet unter www.aktiv-in-lautern.de.