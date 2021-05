Die Damen des 1. TC Weilerbach haben in der Pfalzliga erneut eine Heimniederlage kassiert. Im Duell gegen die zweite Mannschaft des TC Weiß-Rot 1897 Speyer unterlagen die Gastgeberinnen 7:14 und mussten die dritte Pleite in Folge hinnehmen. Mit einer Bilanz von 2:8 Zählern steht das Team auf dem sechsten Platz in der mit acht Vereinen besetzten Spielklasse.

Die Gastgeberinnen fanden zunächst nur schwer in die Partie und gerieten nach den Einzeln mit 4:8 in Rückstand. Lediglich Lilly Harlos (6:0, 6:3) auf Position vier sowie Lina Becker, die als Nummer fünf gelistet wurde, konnten ihre Begegnungen siegreich gestalten. Becker gewann in einem umkämpften Match trotz Satzrückstand noch mit 4:6, 6:4, 10:6.

Allerdings hatten die Weilerbacherinnen auch etwas Pech, da sich mit Luisa Müller und Kassianna von Eicken zwei Spielerinnen nur knapp im Champions-Tiebreak geschlagen geben mussten. Spitzenspielerin Müller verlor dabei mit 5:10, und die auf drei gesetzte Kassianna von Eicken zog mit 7:10 den Kürzeren. Die Nummer zwei, Jacqueline Deiler, sowie Youngster Luca-Luisa Capuano waren jeweils in zwei Durchgängen chancenlos.

In den anschließenden Doppelmatches setzte sich das Duo von Eicken/Harlos ohne Probleme mit 6:3, 6:0 durch. Das Spitzendoppel um Müller/Saskia Budick musste sich jedoch glatt in zwei Sätzen geschlagen geben und konnte damit die Niederlage nicht mehr verhindern. Auch Deiler/Douglas Alison (3:6, 1:6) unterlagen gegen ihre Kontrahentinnen und mussten die Überlegenheit der Gäste anerkennen.

Am Sonntag um 10 Uhr kommt es dann zum Kellerduell zwischen dem 1. TCW und dem TC Deidesheim. Beide Mannschaften stehen mit der gleichen Punkteausbeute von 2:8 auf dem drittletzten beziehungsweise vorletzten Tabellenplatz. Das Auswärtsteam von der Weinstraße wartet nun schon seit vier Begegnungen auf einen Sieg und verlor am vergangenen Wochenende zu Hause mit 7:14 gegen den TC Rot-Weiß Pirmasens.

Park TC Siegelbach

Die Mannschaft des Park TC Siegelbach wollte nach dem Derbysieg aus der Vorwoche gegen Weilerbach im Heimspiel gegen den TC Schwarz-Weiß 1903 Bad Dürkheim nachlegen. Allerdings musste das für Sonntag geplante Duell kurzfristig abgesagt werden. Damit stehen die Siegelbacherinnen mit einer ausgeglichenen Bilanz von 4:4 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz.