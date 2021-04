Am Montagmorgen ist im Impfzentrum Kaiserslautern die dritte Impfstraße in Betrieb genommen worden. Seitdem gelten auch neue Öffnungszeiten, die nun auch den Samstag beinhalten. Das Impfzentrum ist ab sofort von Montag bis Samstag jeweils von 7 bis 17.45 Uhr geöffnet.

Wie Stadt- und Kreisverwaltung gemeinsam mitteilten, können durch die Erweiterung um eine dritte Impfstraße bei diesen Öffnungszeiten nun über 7.300 Impfungen pro Woche durchgeführt werden. Des Weiteren wurde der Ablauf im Impfzentrum optimiert, indem ein digitales Patienten-Aufrufsystem installiert wurde, das die Abläufe bei der Koordinierung der Besucher des Impfzentrums unterstützen und beschleunigen soll.

Aktuell sieht die interne Organisation so aus, dass in der neuen Impfstraße Zweitimpfungen durchgeführt werden, während die beiden vorhandenen Impfstraßen für Erstimpfungen vorgesehen sind. Das könne jedoch jederzeit auf die aktuelle Versorgungssituation mit Impfstoff angepasst werden, so dass beispielsweise jede Impfstraße einen eigenen Impfstoff zugeordnet bekommt.

Öffnungszeiten werden angepasst

Als Ende März relativ kurzfristig mehr Impfstoff angekündigt wurde, hätten die Organisatoren entschieden, die dritte Impfstraße aufzubauen und bis zu deren Fertigstellung vorübergehend die Öffnungszeiten bis 21.45 Uhr auszudehnen. Nun könnten durch die dritte Impfstraße die täglichen Öffnungszeiten wieder etwas zurückgefahren werden.

Landrat Ralf Leßmeister und Oberbürgermeister Klaus Weichel erläutern in der gemeinsamen Mitteilung, dass man es dem großen Engagement der Beteiligten vor Ort zu verdanken habe, das bis dato im Impfzentrum Kaiserslautern keine einzige Impfdosis entsorgt werden musste. So komme es regelmäßig vor, dass am Ende des Tages Impfdosen übrig blieben, etwa durch kurzfristige Terminabsagen oder fehlende Unterlagen. Für diesen Fall führen die Koordinatoren Listen mit Ersatzpersonen der berechtigen Priorisierungsgruppen, die dann kurzfristig angefragt werden, ob sie spontan zu einer Impfung bereit wären.

Seit Start rund 23.000 Impfungen

Insgesamt wurden seit Inbetriebnahme des Impfzentrums bis einschließlich Freitag (9. April) 29.867 Impfungen durchgeführt, davon 23.227 Erstimpfungen und 6640 Zweitimpfungen. Hinzu kommen 5.865 Impfungen, die durch mobile Impfteams etwa in Pflegeheimen durchgeführt wurden. Für Montag waren 1.265 Termine im Impfzentrum eingeplant.