Das Verhalten der CDU und der FWG im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Kaiserslautern bei der Abstimmung über den Start der formellen Fusionsgespräche mit der Stadtsparkasse Kaiserslautern sorgt weiterhin für politischen Zündstoff.

Die Grünen im Kreistag Kaiserslautern wollen sich nicht damit zufrieden geben, dass ihr gemeinsam mit der SPD und den Linken formulierter Antrag auf Verabschiedung einer Resolution nicht auf die Tagesordnung der Sitzung des Kreistags am Montag (14.30 Uhr, Ramstein-Miesenbach, Congress Center) kommt.

Landrat Ralf Leßmeister (CDU) hatte es abgelehnt, den Antrag auf die Tagesordnung zu setzen. Er hatte damit argumentiert, dass für den Antrag die Dringlichkeit nicht gegeben ist.

Der Antrag war eine unmittelbare Reaktion darauf, dass die Vertreter der CDU und teilweise der FWG im Verwaltungsrat der Kreissparkasse gegen den Start der Fusionsgespräche mit der Stadtsparkasse gestimmt hatten. Die Gründe dafür liegen weiterhin im Dunkeln.

Mit dem Antrag wollten SPD, Grüne und Linke Druck aufbauen gegenüber CDU und FWG, die eine Koalition im Kreistag bilden. Ziel von SPD, Grünen und Linken war es, dass der Kreistag ausdrücklich die vom Verwaltungsrat der Kreissparkasse mehrheitlich beschlossene Aufnahme formeller Fusionsgespräche mit der Stadtsparkasse gutheißt.

Ausschlaggebend für die positive Entscheidung im Verwaltungsrat der Kreissparkasse waren die Arbeitnehmervertreter. Sie sorgten zusammen mit den Vertretern der SPD, der Grünen und der Linken für eine Mehrheit.

Trotz der eindeutigen Absage von Landrat Leßmeister wollen die Grünen in der Kreistagssitzung am Montag zusammen mit SPD und Linken nochmals den Versuch unternehmen, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Das kündigten Jochen Marwede, Fraktionsvorsitzender der Grünen, und Andreas Markus, das Mitglied der Grünen im Verwaltungsrat der Kreissparkasse, an.

Sie betonen, dass es im Verwaltungsrat, angesichts der dortigen Abstimmungsverhältnisse, die einhellige Meinung gegeben habe, dass möglichst schnell die Versammlung des Zweckverbands der Kreissparkasse beziehungsweise der Kreistag über den Einstieg in die konkreten Fusionsverhandlungen mit der Stadtsparkasse entscheiden müsse. Der Verwaltungsratsvorsitzende, Landrat Leßmeister, sollte zusammen mit dem Vorstand der Kreissparkasse bald zu einer Verbandsversammlung einladen, damit das Verhandlungsteam mit Vertrauen in die Fusionsgespräche gehen könne und die Arbeit hinterher nicht durch eine Ablehnung der Fusion durch den Kreistag im Papierkorb lande.

Einen Tag nach der Entscheidung im Verwaltungsrat der Kreissparkasse war der langjährige CDU-Fraktionsvorsitzende Peter Degenhardt vom Vorsitz der Kreistagsfraktion überraschend zurückgetreten. Er bleibt als Mitglied weiterhin in der Fraktion.