Obwohl das Ausbildungsjahr am 1. August begonnen hat, suchen Betriebe weiterhin händeringend Nachwuchs. Das hat die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens mitgeteilt.

Wer sich jetzt bewerbe, habe weiter gute Chancen auf einen

Ausbildungsplatz. „Es gibt aktuell weit mehr freie Ausbildungsplätze als Ausbildungssuchende. Viele Unternehmen suchen intensiv Bewerberinnen und Bewerber, um Fachkräfte für die Zukunft zu gewinnen“, sagt Martina Sarter, stellvertretende Leiterin der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens. Bei der Berufsberatung werde über Ausbildungsangebote am Wohnort und im Umkreis umfassend informiert. Ein solcher Austausch gehe von individuellen Wünschen und Begabungen aus und gebe oft wichtige Impulse. Sarter betont, die Ausbildungsberufe entwickelten sich ständig fort. Im Handwerk, in der IT, in Hotellerie und Gastronomie und in medizinischen Berufen zum Beispiel stünden Veränderungen auch im Zeichen von Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Berufsberater geben einen neutralen Ausblick auf die künftige Entwicklung der Berufe und Beschäftigungschancen, so die Agentur für Arbeit.