Namhafte Reiter und hochkarätige Prüfungen erwarten die Zuschauer beim Turnier des RFV Rodenbach. Für die Sicherheit der Pferde wurde eine besondere Maßnahme getroffen.

Es ist das zweite Mal, dass die DSG Bliesgau ein Dressurturnier beim RFV Rodenbach veranstaltet. Letzten Sommer war das Starterfeld groß. Ähnliches ist auch in diesem Jahr bei dem dreitägigen Turnier vom 29. bis 31. Mai zu erwarten.

Kooperation mit der DSG Bliesgau

„Viele namhafte Reiter“ erwartet Jutta Bitsch, die mit ihrem Ehemann Martin das Turnier organisiert. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr haben sich auch für 2026 die zunächst zurückhaltenden Hoffnungen auf eine Wiederholung erfüllt. Die DSG Bliesgau kann erneut in Kooperation mit dem RFV Rodenbach Dressurprüfungen von fast jeder Schwierigkeit in einem Turnier anbieten. Es sind 14 Prüfungen geplant, die bis zu der hochkarätigen S***-Grand-Prix-Klasse gehen. Jutta Bitsch verspricht ein spannendes Turnier mit einem starken Teilnehmerfeld. Unter den Amazonen sind bekannte Namen wie die dänische Dressurreiterin Fie Christine Skarsoe und auch die deutsche Dressurreiterin und mehrfache Grand-Prix-Siegerin Uta Gräf.

Die Anmeldungen seien „auf jeden Fall zufriedenstellend, bis jetzt“, erzählt Bitsch. Sie kann jedoch noch keine genauen Zahlen nennen, da viele Reiter ihre Nennung bis kurz vor Meldeschluss abgeben.

Videoüberwachung in den Stallzelten

Die Veranstalter sind bestens vorbereitet für die zweite Auflage des Turniers. Bitsch verspricht videoüberwachte Stallzelte, wie sie sich nach einem Vorfall in Bayern inzwischen etabliert haben. „Dort wurden bei einem Jugendturnier den Pferden die Mähne und der Schweif abgeschnitten“, berichtet sie. Die Sicherheit der Pferde geht vor, daher die Videoüberwachung.

Der RFV Rodenbach will sich auch diesmal wieder als guter Gastgeber präsentieren. Bitsch schwärmt, dass es erneut „eine einwandfreie Gastro mit Kuchenverkauf und Cocktailstand geben wird“. Damit alles stimmt, starten die Vorbereitungen schon frühzeitig vor Turnierbeginn. Ein Helferteam wird das Dressurviereck vorbereiten, auf dem die Prüfungen stattfinden. Bereits jetzt werden Zelte aufgebaut – die Vorbereitungen rund um das Turnier laufen auf Hochtouren.

Auszeichnungen und hohe Preisgelder

„Wetterabhängig ist nichts“, erklärt Bitsch, die Reithalle in Rodenbach ist mit Windnetzen umgeben, was dem Ganzen ein „freies Feeling“ beim Reiten gibt. Für interessierte Zuschauer lohnt es sich auf jeden Fall bei den Grand-Prix-Prüfungen für die nationale Ebene der Klasse S* bis S*** am ersten und zweiten Turniertag vorbeizuschauen. Die Pferde und Reiter werden da nach genausten Vorgaben auf ihre Leistung im Dressurviereck überprüft. Für die Sieger gibt es Auszeichnungen und hohe Preisgelder.

Jutta Bitsch stellt für Reiter sowie Besucher ein sehenswertes Turnier mit vielen tollen Dressurpferden und erstklassigen Prüfungen in Aussicht.