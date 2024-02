Ein dreister Dieb hat am Mittwochmorgen zwischen 9.45 und 10.15 Uhr in der Mennonitenstraße zugeschlagen. Dort waren Mitarbeiter einer Baufirma gerade dabei, Material aus dem Kofferraum ihres Autos auszuladen und in ein Wohnhaus zu tragen. Diese Gelegenheit nutzte laut Polizei ein Unbekannter und entwendete Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 3000 Euro aus dem Wagen. Anschließend flüchtete er. Die Polizei bittet Zeugen des Diebstahls, sich unter Telefon 0631 3692150 zu melden.