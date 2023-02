Vermeintlichen Mitarbeitern der Stadtwerke ist ein Senior auf den Leim gegangen. Am frühen Freitagnachmittag klingelte bei ihm ein unbekannter Mann und gab an, das Wasser im Bad überprüfen zu müssen. Als der Mann zusammen mit dem 81-Jährigen in das Badezimmer ging, verschloss er dort die Tür. Dabei ließ er vermutlich die Wohnungstür offen, sodass eine weitere Person die Wohnung betreten konnte. Weil das dem Geschädigten letztlich merkwürdig vorkam, überprüfte er später seine Ersparnisse. Es fehlten 15.000 Euro Bargeld, die Täter waren längst nicht mehr da. Nach Polizeiangaben hatte das Opfer sein Geld in einer Schatulle aufbewahrt. Ein Tatverdächtiger soll 1,75 Meter groß sein und dunkle Haare haben. Er trug eine medizinische Maske und war dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.