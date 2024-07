Diebstahl im großen Stil auf dem Kaiserslauterer Hauptfriedhof: Rund 200 Gräber wurden in der Nacht zum Freitag von Unbekannten beschädigt.

Bereicherungsabsicht war offensichtlich das Motiv der skrupellosen Diebe auf dem Hauptfriedhof in der Donnersbergstraße, teilte die Polizei erst am Samstag mit. Die bislang unbekannten Täter seien in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf das Friedhofsgelände gelangt und hätten dort die Gräber angegriffen. Insgesamt dürften ungefähr 200 Ruhestätten betroffen sein, so die Polizei. Die Diebe entwendeten den Beamten zufolge wahllos Bronzefiguren und Grabschmuck. Hierbei benutzten sie teilweise einen Trennschleifer und flüchteten anschließend unerkannt. Zum Abtransport des Diebesguts nutzen die Täter nach ersten Erkenntnissen ein Fahrzeug. Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei wurde erst am Freitagmorgen über die Vorfälle informiert und hat die Ermittlungen aufgenommen.