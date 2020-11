Mit gleich drei dreisten Dieben hatte es die Polizei am Dienstag zu tun. Der erste dreiste Diebstahl ist der Polizei am Dienstag aus dem „Pfeifertälchen“ gemeldet worden. Eine Anwohnerin teilte mit, dass ein unbekannter Täter ihre Geldbörse gestohlen hat. Dafür nutzte der Dieb einen unbeobachteten Moment: Die 60-Jährige hatte den Geldbeutel nach eigenen Angaben im Hausflur auf einer Treppenstufe abgelegt und war kurz in den Keller gegangen. Als sie gleich darauf wieder ins Erdgeschoss zurückkam, war das Portemonnaie weg.

Ebenfalls dreist – oder mindestens ungeschickt – verhielten sich zwei mutmaßliche Ladendiebe am Dienstagnachmittag in der Merkurstraße. Das Pärchen schob seinen Einkaufswagen durch den Supermarkt und legte diverse Lebensmittel und andere Einkäufe hinein. An der Kasse wurden Waren im Wert von 50 Euro aufs Band gelegt und bezahlt. Nicht auf dem Band befanden sich allerdings Kosmetikartikel im Wert von knapp 100 Euro. Diese hatte das Pärchen zwischen zwei anderen Einkaufstüten im Wagen abgelegt und auch schon die Preisetiketten entfernt. Dem Hausdetektiv war dies nicht entgangen, weshalb er die beiden ansprach. Sie gaben an, die Etiketten bereits abgemacht zu haben, weil die Artikel ein Geschenk werden sollen. Sie hätten lediglich vergessen, die Sachen aufs Band zu legen.