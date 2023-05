Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Kanu-Nachwuchs der Paddlergilde Kaiserslautern überzeugt bei den offenen Hessenmeisterschaften in Kassel. Für Liv-Grete Köntopp ist es die erste Regatta in dieser Saison, und sie gewinnt eine Menge Edelmetall. So holt sie sich im Einer zweimal Gold, und im Vierer fährt sie auch auf den ersten Platz. Zudem gewinnt sie noch zwei Silbermedaillen.

Der Nachwuchs hat es derzeit in allen Sportarten schwer. Wettkämpfe, um sich zu vergleichen, finden kaum statt. Das geht auch den Kanuten so. Nun war es Jörn von zur Mühlen gelungen,