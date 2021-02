Drei weitere Corona-Todesfälle aus dem Landkreis meldet das Gesundheitsamt Kaiserslautern. Damit sind bisher insgesamt 136 Personen an oder mit dem Virus gestorben, 83 in der Stadt und 53 im Landkreis. Die mit Abstand meisten Todesfälle im Landkreis fallen bisher mit 17 auf die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau. Die Anzahl der Neufälle mit nur drei im Landkreis und zwei im Stadtgebiet macht Hoffnung.

2318 Infizierte zählt die Stadt bisher, 2318 der Landkreis, das sind ingesamt 5092. Obwohl die Anzahl der Todesfälle in der VG Bruchmühlbach-Miesau am höchsten ist, verzeichnet sie mit 354 die geringste Infiziertenzahl unter den Verbandsgemeinden. Ihr folgen die VG Otterbach-Otterberg mit 376, die VG Weilerbach mit 388, die VG Enkenbach-Alsenborn mit 410, die VG Ramstein-Miesenbach mit 474 und an der Spitze die VG Landstuhl mit 547 Infizierten gesamt.