Drei Leichtverletzte und mehrere Zehntausend Euro Sachschaden gab es bei einem Unfall, der sich am Samstag gegen 16 Uhr an der Autobahnabfahrt auf Höhe des Rasthofs ereignete. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Audi die A6-Abfahrt-Ramstein-Miesenbach von Kaiserslautern kommend und wollte am Ende der Autobahnabfahrt nach links auf die L363 in Richtung Ramstein-Miesenbach abbiegen. Ein 32 Jahre alter Mann war mit seinem Toyota-Transporter mit Anhänger auf der L363 von Ramstein-Miesenbach kommend in Richtung Landstuhl unterwegs. An der Kreuzung kollidierten die beiden Autos. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.