Auf der Landstraße nach Stelzenberg sind im Bereich Rote Hohl am Dienstag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Drei Personen wurden verletzt.

Ein 40-jähriger Autofahrer bog laut Polizei am Dienstagnachmittag vom Forstweg Rote Hohl von Dansenberg kommend, auf die L503 ein. Hierbei geriet der Mann mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Auto eines 83-Jährigen. Wie sich später herausstellte, war der 40-Jährige alkoholisiert. Das Testgerät zeigte eine Atemalkoholkonzentration von 3,5 Promille an. Die beiden Fahrer und eine Insassin im Wagen des 83-Jährigen wurden leicht verletzt. Sanitäter versorgten die Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus.

Dem 40-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seine Blutalkoholkonzentration geben. Den Führerschein des Unfallverursachers stellten die Beamten sicher. Der Mann muss mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Weil die Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 23.000 Euro. Die Landstraße war etwa eine Stunde lang komplett gesperrt.