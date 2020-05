Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Kuh und einem Auto ist es am Mittwochabend auf der L388 zwischen Katzweiler und Mehlbach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrzeugfahrer in Richtung Mehlbach unterwegs, als die Kuh unvermittelt auf die Straße lief. Trotz einer Vollbremsung konnte er eine Kollision mit dem Tier nicht vermeiden. Bei dem Unfall wurden alle drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Kuh lief unmittelbar nach dem Zusammenstoß in ein angrenzendes Feld und konnte trotz intensiver Suchmaßnahmen bisher nicht gefunden werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.