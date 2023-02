Drei Verletzte und ein hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Freitagabend in der Hohenecker Straße ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, war eine 59-jährige Autofahrerin stadtauswärts unterwegs, als ein 49-Jähriger an der Einmündung Rauschenweg nach links abbiegen wollte. Der Mann nahm der entgegenkommenden Fahrerin die Vorfahrt, es kam zum Zusammenstoß. Laut Polizei wurden die 59-Jährige sowie die zwei weiteren Insassen ihres Fahrzeugs, 16 und 62 Jahre alt, bei dem Unfall verletzt und zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 40.000 Euro.