An drei Vereine geht der Sozialpreis der Verbandsgemeinde (VG) Landstuhl. Lichtblick 2000, der Ehrenamtliche Besuchsdienst des Landkreises Kaiserslautern und der Schützenverein St. Hubertus wurden damit ausgezeichnet, teilt die VG mit. Lichtblick 2000 unterstützt sozial benachteiligte und beeinträchtigte Kinder und Jugendliche mit Beratungs- und Vermittlungsangeboten, gemeinsamen Aktivitäten und Spendensammlungen. Den Schwerpunkt der Arbeit des Ehrenamtlichen Besuchsdienstes bilden Besuche von Senioren in deren zu Hause und die Organisation von Ausflügen, Treffen und Vorträgen. Der Schützenverein St. Hubertus aus Bann organisiert mit der Gemeindeschwester Plus, Andrea Rihlmann, ein monatliches Treffen für hochbetagte Senioren, bei dem es nach gemeinsamer Bewegung einen gemütlichen Ausklang bei Kaffee und Kuchen im Schützenhaus gibt.