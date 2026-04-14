Es war ein beeindruckender Auftritt, den Theodor Wittek, Livian Hermann und Dejan Kurumidi im nordirischen Londonderry auf die Judomatte legten.

Die drei Judokas der Eliteschule des Sports, des Heinrich-Heine Gymnasiums (HHG) in Kaiserslautern, sowie des JSV Kaiserslautern kämpften sich bei der Northern Ireland Open Championships in ihren Gewichtsklassen auf den Silberrang vor. „Es war ein Tag voller Charakter, Kampfgeist und starker Leistungen. Drei unserer Nachwuchsathleten gingen auf die Matte – und jeder von ihnen hat alles gegeben!“ Das war das Fazit eines rundum stolzen und zufriedenen HHG-Trainers Aydin Kempirbaev.

Leicht hatten es der Lauterer Nachwuchs-Talente, die in der Altersklasse der Pre-Cadets der U15 antraten, nicht. Theodor Wittek (bis 42 kg) musste einen Kampf-Marathon bewältigen. Er absolvierte fünf intensive Duelle. Vier Siege, verbuchte er mit Einsatz und Willenskraft. Im Finale musste er sich dann geschlagen geben. Livian Hermann (bis 50 kg) war ebenfalls nicht zu bremsen, den Einzug ins Halbfinale quittierte er mit einem schnellen Sieg. Der Finalgegner aus Großbritannien war dann aber stärker und Livian gewann Silber. Dean Kurumidi (bis 73 kg) kämpfte sich ebenfalls mit starken Leistungen bis ins Finale vor und musste sich nach einem harten Kampf seinem Gegner aus Irland geschlagen geben.

Freundschaftlich verbunden

Nun liegt Nordirland nicht unbedingt als Turnier- oder Trainingsmatte auf dem Schirm der Lauterer Judokas. Es ist die Freundschaft zwischen dem irischen Trainer Ivan Deliu, Judoclub Higachi, und dem HHG-Chefcoach Aydin Kempirbaev, die zu dem jetzigen Mattenauftritt geführt hat. Bereits vor zwei Jahren waren die Iren zum Trainingsbesuch und zum kulturellen Austausch in Kaiserslautern. Nun stand der Gegenbesuch an. Mit dem Flieger ging es für die jungen Judokas und ihrem Trainer Kempirbaev bis Dublin. Dort wurden sie vom irischen Trainer und seiner Frau in Empfang genommen und für den gesamten Aufenthalt gut bewirtet. Gemeinsames Training und eine Tour durch Dublin stand ebenfalls auf dem Programm, bevor es zum Abschluss der viertägigen Reise auf die Turniermatte nach Londonderry ging. Mit beschriebenem Erfolg! Nach ein paar Tagen Schul- und Trainingsalltag am HHG in Kaiserslautern geht es für die Judokas am Wochenende direkt weiter zum Bundessichtungsturnier der U16 nach Duisburg.