Drei Jungunternehmen sind ins sogenannte Start-up-Support-Camp im bic Kaiserslautern eingezogen. Wie das Business + Innovation Center Kaiserslautern (bic) mitteilte, hat eine Jury aus einer Vielzahl an Bewerbern um kostenlose Büroflächen drei Gründer ausgewählt. Für ein halbes Jahr können die Start-ups Inventied, Ilumbra und ein Greentech-Startup die Büroflächen sowie die bic-Infrastruktur und Expertenberatung nutzen.

Die Gründergruppe eines offenbar noch namenlosen Greentech-Start-ups will den CO 2 -Ausstoß industrieller Produkte transparent machen. Lucas Hartmann, Patrick Kölsch und Alexander David haben bislang übers Internet kommuniziert. Jetzt diskutieren sie ihre Ideen und die nächsten notwendigen Schritte in der Trippstadter Straße. Inventied (Markus Weidmann, Tuyet Trang Lam, Lukas Kalnik und Jan Schellhaaß) entwickelt ein komplett neues System für den Transport von Einsatzmaterial für das Technische Hilfswerk (THW). Dadurch werde die Effizienz der Bergung des THW gesteigert. Wolfgang Steffen und sein Geschäftsprojekt Ilumbra erarbeitete seine digitalen 3D-Modelle von astrophysikalischen Erscheinungen bislang am Laptop in einer winzigen Ecke im privaten Wohnzimmer. Der Büroarbeitsplatz im bic erlaube es ihm, wesentlich konzentrierter die aufwendigen Abbildungen von Phänomen weit entfernter Galaxien zu visualisieren. Seine Weltall-Visualisierungen setzen beispielsweise Planetarien als Demonstration ein.