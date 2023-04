Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Aufgabe war schwierig: Die U21 des 1. FC Kaiserslautern startete mit einem der jüngsten und dünnsten Kader in die Saison mit dem Ziel, die Aufstiegsrunde zu erreichen. Dann kam die Verletztenmisere, der Kader dünnte weiter aus, die Verbliebenen gaben ihr Bestes. Aktuell steht das Oberligateam des FCK unter dem Strich, wäre in der Abstiegsrunde, aber es stehen noch zwei Partien an. Schwieriges Unterfangen, aber nicht unmöglich, meint Trainer Peter Tretter.

Es war der vierte Spieltag, als Sie zur Mannschaft gestoßen sind.

Ja, das Heimspiel gegen Gonsenheim.

Die Ausgangslage war schwierig. Kleiner Kader, viele junge Spieler, die integriert und an den Erwachsenenfußball gewöhnt werden müssen. Haben Sie den Schritt zwischendrin mal bereut?

Noch