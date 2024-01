Auch am dritten Wettkampftag der Pfalzhallenmeisterschaften in Ludwigshafen belohnte sich das Leichtathletik-Team des 1. FC Kaiserslautern mit weiterem Edelmetall. Neben drei Meistertiteln konnten die Roten Teufel in den Altersgruppen U16 und U20 auch drei Vizemeisterschaften und zweimal Bronze bejubeln.

Herausragend war der Sieg von Jonna Hastrich (W14), die im Hürdensprint über 60 Meter ihre Konkurrenz um eine halbe Sekunde distanzierte und in 9,76 Sekunden Gold holte. Anschließend sicherte sie sich noch über die 60 Meter-Flachstrecke in 8,50 Sekunden die Bronzemedaille. Ihre Altersgenossin Johanna Hoffmann erkämpfte sich über die Mittelstrecke Silber. Nach 800 Metern standen für die Vizemeisterin 2:34,28 Minuten auf der Uhr.

Beim ein Jahr älteren Jahrgang wurde Tim Pielage (M15) Pfalzmeister im Kugelstoßen (7,19 Meter). Nora Burkhard (W15) holte über 300 Meter in 49,56 Sekunden den zweiten Platz.

Fünf Zentimeter zum Titel

Gold und Silber konnte der 1. FC Kaiserslautern auch bei der weiblichen Jugend U20 bejubeln. Während Rahel Mayer in ihrer Spezialdisziplin Dreisprung konkurrenzlos, aber mit der guten Weite von 10,58 Metern siegte, fehlten Wenke Simon im Hochsprung lediglich fünf Zentimeter zum Titel. Sie holte schließlich Silber mit übersprungenen 1,62 Metern.

Den Abschluss bildete die Mixed-Staffel U16, bei der das Quartett Jonas Gleich, Tim Pielage, Nora Burkhard und Maya Sophie Flockerzie über 4x200 Meter in 1:58,08 Minuten Bronze erkämpfte.