Nachdem der Tag der Architektur, traditionell am letzten Juni-Wochenende, im vergangenen Jahr rein digital begangen wurde, sind diesmal wieder Besichtigungen möglich. Drei Objekte in Kaiserslautern stehen Besuchern am Samstag oder Sonntag offen.

Im Kapiteltal hat die ZAK (Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern) nach nur vier Monaten Bauzeit im Frühjahr ein neues Bürogebäude fertiggestellt. Das „Haus Aspenkopf“ ersetzt provisorische Containerarbeitsplätze und berücksichtigt nachhaltige, ökologische Interessen. Ein von Kanthölzern gesäumter Umgang dient als Filter, schützt als Blickschutz und füllt den auskragenden, filigranen Deckenzwischenraum.

Das Gebäude ist von Holger Gräf vom Büro Gräf Architekten, Kaiserslautern, entworfen worden. Geöffnet ist es am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ein innovatives Wohnhaus, das auch als Arbeitsplatz dient, ist am Waldrand des Uniwohngebietes vor vier Jahren entstanden. In der Kurt-Schumacher-Straße 9h hat Architektin Sema Krick vom Büro architektur.krick, Kaiserslautern, ein Gebäude in einer Baulücke geschaffen, das sich durch Materialien und Farben in die Umgebung einfügt.

Interessierte können es am Samstag von 10 bis 17 Uhr ohne Anmeldung besichtigen.

Von außen kann das Objekt zwischen Adler-Apotheke und Stiftskirche jederzeit betrachtet werden. Nach dem Brand im Februar 2018 hat Apotheker Matthias Longard die Verbindung zwischen den beiden Baudenkmälern beim Büro Sand Architekten BDA Stadtplaner, Kaiserslautern, in Auftrag gegeben. Im vergangenen Jahr wurde das völlig von der Gotik der Stiftskirche sowie vom Klassizismus der Adler-Apotheke losgelöste, bewusst schlicht gehaltene Bindeglied fertig.

Näheres zum Tag der Architektur sowie weitere Objekte außerhalb von Stadt und Landkreis Kaiserslautern sind auf der Internetseite www.diearchitekten.org/tda nachzulesen.