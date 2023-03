Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das ist schon eine harte Nummer: Hochrhythmische Rock- oder gar Punkmusik, während das Publikum in Sofas versinkt oder in intimen Stuhlgruppen mit kleinen Lämpchen und flackernden Kerzen sitzt. Aber beim „Wohnzimmerkonzert“ in der Kammgarn war die Stimmung trotzdem gut, alle drei Bands, Lammbock, Chris Blackburger und Kind Of Used, kamen an. Und wer wenigstens mit den übereinandergeschlagenen Beinen wackelte, litt nicht gar zu sehr an Bewegungsmangel.

Dafür gab’s auf der Bühne jede Menge Bewegung. Am allerbeweglichsten erschienen die fünf jungen Newcomer von Chris Blackburger. Ganz stilecht hüpften, sprangen und tanzten