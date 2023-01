Das Teikyo Karate Team Kaiserslautern hat es bei den offenen Landesmeisterschaften des Saarländischen Karate Verbandes krachen lassen. In Saarwellingen belegten die Karateka um Trainer Uwe Schwehm im Ranking aller 42 Teams aus Italien, Frankreich, Luxemburg und Deutschland Rang vier.

Drei Landesmeister, drei Vizelandesmeister und sechs Bronzeplätze, alle im Kumite, gingen nach Kaiserslautern. Einmal Kata-Bronze vervollständigte den Teamauftritt. Jan Unrau gewann die U21 (plus 84 kg), sicherte sich mit dem Kumite-Team Silber und wurde auch in der Leistungsklasse Vizemeister. Philip Beyersdörfer gewann die Leistungsklasse (60 bis 67 kg), holte Teamsilber und Bronze in der U21. Oliver Benz gewann die Masterklasse (bis 45 kg, +80 kg). Gold ging an Philip Beyersdörfer (60/67 kg, Leistungsklasse), Jan Unrau (+84 kg, U21), Oliver Benz (+80 kg, Masterklasse), Silber erkämpften sich Nalini Dinis (bis 60 kg, U16), Jan Unrau (+84 kg, Leistungsklasse), Kumite-Team (Philip Beyersdörfer/Jan Unrau/Lukas Quadt/Miguel Dinis). Bronze holten Philip Beyersdörfer (60/67 kg, U21), Ellen Dreieicher (bis 61 kg, U21), Maren Dreieicher (53/59 kg, U18), Miguel Dinis (76/+76 kg, U18), Lukas Quadt (bis 68 kg, U18), Devin Knaus (bis 57 kg, U16), Herbert Janetzki (Kata Masterklasse Ü55 Jahre).