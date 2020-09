Drei Jungs im Alter von 12 und 13 Jahren sind am Dienstag beim Ladendiebstahl in Kaiserslautern aufgefallen. Ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Mannheimer Straße beobachtete die drei Kinder kurz vor 15 Uhr an einem Getränkeregal, als zwei von ihnen mehrere Dosen eines Energy-Drinks sowie Limonade aus der Auslage nahmen und dem dritten in den Rucksack steckten, so die Polizei. Anschließend wollten sie das Geschäft über eine nicht besetzte Kasse verlassen. Der Hausdetektiv hielt das Trio auf, nahm es mit in sein Büro und ließ sich die Getränkedosen wieder aushändigen.

Wie sich herausstellte, hatten die Kinder zuvor einen Discount-Markt in der Mall besucht und dort ein Feuerzeug gestohlen. Auch dieses rückten sie wieder heraus. Die Jungen wurden zu ihren Eltern gebracht und mit den Erziehungsberechtigten ein Gespräch geführt. Das Haus des Jugendrechts wird sich um die weiteren Ermittlungen kümmern.