Drei Impftermine in der Stadthalle Otterberg gibt es demnächst – am 29. Januar sowie am 12. und am 26. Februar. Wer sich impfen lassen möchte, hat an diesen Samstagen jeweils von 10 bis 13 Uhr die Gelegenheit dazu. Wie Stadtbürgermeisterin Martina Stein weiter mitteilt, werden Personen ab zwölf Jahren geimpft. Die Anmeldung erfolgt auf der Website www.impfen-samstags-otterberg.de unter dem Menüpunkt „Anmeldung“. Unter dem Punkt „Informationen“ können das Aufklärungsmerkblatt sowie der Anamnesebogen heruntergeladen werden, der ausgefüllt zum Impftermin mitgebracht werden soll. Wer keine Möglichkeit hat, sich über das Internet anzumelden, kann das auch per E-Mail an impfen-samstags-otterberg@gmx.de oder unter der Telefonnummer 0160 5726222 von Montag bis Freitag, 19 bis 19.30 Uhr, erledigen. Impfausweis oder Nachweise über bereits erfolgte Impfungen, Personalausweis und Krankenversicherungskarte müssen zum Termin mitgebracht werden.