Der 1. Kicker Club Kaiserslautern schickte gleich fünf Spieler zur Weltmeisterschaft. Das Großereignis in Nantes (Frankreich) lockte knapp 1000 Teilnehmer aus aller Welt an. Die Lauterer sammelten reihenweise Edelmetall.

Vom 1. KCK hatten sich die Junioren Silas Reimann und Janina Eltschkner, der Senior Peter Groß, bei den Herren Pascal Pütz und bei den Damen Verena Rubel qualifiziert für das alle zwei Jahre stattfindende Weltturnier qualifiziert. Zudem waren drei der Teilnehmer auch mit dem deutschen Nationalteam am Start: Silas Reimann für die Junioren-, Verena Rubel für die Damen- und Peter Groß für die Senioren-Nationalmannschaft. Peter Groß ist gleichzeitig auch Juniorennationaltrainer.

In den individuellen Disziplinen überraschte zunächst Janina Eltschkner. Die 16-Jährige erreichte im Einzel das Viertelfinale und in den beiden Doppel-Disziplinen das Halbfinale. Hier unterlag sie zwar jeweils knapp, setzte sich in den anschließenden Spielen um Platz drei aber einmal durch und gewann somit im Classic-Doppel der Juniorinnen eine Bronzemedaille. Auch Verena Rubel nahm im Classic-Doppel der Damen eine Bronzemedaille mit nach Hause. Im Damen-Doppel erreichte sie zudem das Viertelfinale.

Gegen den Weltmeister

Peter Groß erreichte im Senioren-Classic-Doppel das Viertelfinale und im Senioren-Mixed das Halbfinale. Nach einer knappen Niederlage gegen die späteren Weltmeister ging im Mixed dann auch das kleine Finale verloren. Allerdings belohnte sich Groß im Senioren-Doppel mit einer Bronzemedaille. Pascal Pütz hatte sich nur im Herren-Einzel qualifiziert, erreichte hier das Hauptfeld, verlor aber in der ersten K.o.-Runde der letzten 128. Silas Reimann kam im Junioren-Einzel ins Achtelfinale, im Doppel und Classic-Doppel ins Viertelfinale.

Drei neue Weltmeister

Getoppt wurden die Ergebnisse dann in den Nationalteams: Alle drei Mannschaften mit KCK-Beteiligung holten Gold. Die Junioren setzten sich im Finale gegen Frankreich durch. Groß hatte als Nationaltrainer unter anderem auf Silas Reimann gesetzt, der im Finale im letzten Doppel spielte und dort mit seinem Partner nervenstark den 40:38-Sieg heimbrachte. Bei den Senioren hatte Groß als Spieler großen Anteil am Finalsieg – ebenfalls gegen Frankreich. Er war im ersten Doppel eingesetzt und übernahm einen 4:10-Rückstand aus dem vorherigen Einzel, konnte diesen fast aufholen und übergab mit 19:20 an den nächsten Einzelspieler. Letztlich gewann Deutschland mit 40:38. Rubel kam im Damen-Finale als Ersatzspielerin zwar nicht mehr zum Einsatz, gehörte aber zum Kader und unterstützte das Team. Sie durfte sich nach einem hart umkämpften 42:40-Sieg gegen die USA ebenfalls eine Goldmedaille umhängen.

Mitspieler willkommen

Der 1. Kicker Club Kaiserslautern freut sich über drei neue Weltmeister. Der Club spielt mit Herren, Damen und Senioren in den deutschen Tischfußball-Bundesligen und hat in Rheinland-Pfalz drei weitere Teams am Start. Die Hoffnung ruht darauf, dass auch ein Juniorenteam den Aufstieg in die Bundesliga schafft. Es erden noch Jugendliche gesucht. Interessierte aller Altersklassen können jeden Freitag ab 18 Uhr bei den offenen Spieltagen im Jugendhaus Kaiserslautern vorbeischauen und sich über die Sportart informieren.